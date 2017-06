8e circonscription Les réactions après le premier tour des législatives

0

La candidate de la République en Marche Audrey Dufeu-Schubert est arrivée très largement en tête dimanche avec 38,44 %. Lionel Debraye est deuxième avec 15,98 %. En troisième position (14,11 %), la socialiste Laurianne Deniaud est éliminée.

Audrey(Dufeu Schubert (REM) : « Je suis ravie du résultat. La campagne a été courte mais la présence sur le terrain a payé. Sur Saint-Nazaire, c'est au-delà du score d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Cela signe un tournant et la mutation du paysage politique ».

Lionel Debray (France Insoumise) : « Nos bulletins seront précieux pour défendre les acquis sociaux et nous nous opposerons aux ordonnances prévues dans le cadre de la réforme du code du travail. Il y a des abstentionnistes à récupérer, nous avons des réserves à gauche ».

Laurianne Deniaud (PS) : « Il y a eu un raz de marée et cette élection nous a montré que notre circonscription n'est pas une île. Je suis triste. J'ai perdu et je l'assume mais je regrette profondément la division de la gauche. Nous devrons faire le bilan et reconstruire la gauche. Je ne donne pas de consigne de vote ».

Gauthier Bouchet (FN) : « C'est une déception car j'espérais faire plus. Il y a eu une lassitude des électeurs sur cette séquence électorale très longue et un attrait de la nouveauté. Les gens n'ont pas perçu les enjeux réels ».

David Samzun, maire PS de Saint-Nazaire : « Le résultat est dur. Laurianne Deniaud a mené une belle campagne mais cela n'a pas été suffisant. Pour ma part, je voterai pour le candidat progressiste au second tour, pour la République en Marche mais sans donner un chèque en blanc. On voit que les partis politiques ne jouent pas leur rôle, même si je suis membre du PS et que je le resterai. Il faut s'ouvrir, rassembler, travailler différemment ».

Marie-Odile Bouillé, députée PS sortante (ne se représentait pas) : « C'est une grande déception évidemment alors qu'il y'a cinq ans, je passais au premier tour. C'est une catastrophe et un tsnunami En Marche avec tous les risques à venir. L'Assemblée nationale sera une chambre d'enregistrement et ce n'est pas bon pour la démocratie ».