Aéroport Nouveau record de trafic pour Nantes Atlantique en 2016

L’an dernier, l’aéroport nantais a vu passer près de 4,8 millions de passagers. Un trafic en hausse de 8,7 %.

Nantes Atlantique vole de record en record. L’an dernier, la plateforme nantaise a vu passer 4 778 967 passagers, soit près de 400 000 de plus qu’en 2015.

Parmi les autres aéroports régionaux français, seuls Lyon (+ 9,8 %) et Bordeaux (+ 8,9 %) ont affiché une plus forte croissance en 2016. Mais sur cinq ans, Nantes Atlantique arrive en tête avec une progression de 47 %, soit 1,6 million de passagers de plus que sur l’année 2011.

Atteint pour la première fois en 2012, le record mensuel de 400 000 passagers est désormais franchi sur neuf mois de l’année, avec des pointes à plus 500 000 passagers en juillet-août.

Cette explosion du trafic n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement de la plateforme. L’an dernier, l’aéroport a atteint son seuil de saturation (plus de 14 000 passagers par jour) à 151 reprises, contre 135 en 2015.

