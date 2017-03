Affaire Troadec Des fleurs en hommage aux victimes devant la maison d'Orvault

0

À Orvault, sur les lieux du drame, une dizaine de bouquets ont été déposés sur le muret du portail. Des cellules psychologiques ont été mises en place dans les établissements où étaient scolarisés les deux enfants, Sébastien, 21 ans et Charlotte, 18 ans.

« La cellule restera active aussi longtemps que nécessaire et plus que jamais, les enseignants et la direction sont mobilisés afin d’être à l’écoute des élèves qui pourraient en exprimer le besoin dans cette épreuve., » a indiqué Thierry Letard, le directeur de Saint-Gabriel où Sébastien était élève en BTS Systèmes numériques depuis 2015. Une "cérémonie de recueillement" devait être organisée au lycée vendéen .

