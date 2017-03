Affaire Troadec La voiture du fils, Sébastien, retrouvée à Saint-Nazaire

1

Nouvelle avancée décisive dans l'enquête sur la disparition de la famille Troadec à Orvault. La voiture du fils, Sébastien, a été retrouvée ce jeudi matin à Saint-Nazaire, quartier Méan.

La Peugeot 308 grise immatriculée DQ 237 WL est stationnée sur le parking de la place de l'église Saint-Joseph. C'était le seul véhicule qui manquait après l'inventaire des véhicules de la famille disparue depuis le 16 février dernier à Orvault.

Les policiers sont en train d'installer un périmètre de sécurité en attendant les services de l'identité judiciaire.

Selon nos informations, la Peugeot va être bâchée, chargée sur un plateau puis transportée sous escorte vers Nantes

Six jours après l'annonce de la disparition de la famille Troadec, à Orvault, et après de nombreux rebondissements et investigations, nous vous proposons ici un retour complet sur cette affaire, et ce qui a pu se passer le soir du jeudi 16 février, au 24 rue d'Auteuil à Orvault.

