Affaire Troadec Lydie, elle aussi, s'est montrée coopérative avec les juges

"Elle a répondu aux questions des juges sans difficulté. Elle leur a donné toutes les précisions qu'ils demandaient."

A l'issue de l'interrogatoire de Lydie Troadec, qui aura duré trois heures, ce vendredi matin, au palais de justice de Nantes, ses deux avocats, Me Alexis Crestin et Me Loïc Cabioch, ont indiqué que la mise en examen avait été interrogée sur de nombreux points.

Pendant trois heures, cette femme de 47 ans, qui a manifesté "de l'émotion devant les juges", a livré un récit "conforme à ce qu'elle avait déclaré jusqu'à présent", ont ajouté les avocats.

"Pas présente au moment des faits"

Pour mémoire, cette femme est mise en examen pour "modication des lieux d'un crime" et "recel de cadavres".

Elle aurait notamment conduit l'Audi du couple, depuis Orvault jusqu'à Pont-de-Buis, tandis que son compagnon roulait dans la Peugeot 308 de Sébastien Troadec, à bord de laquelle se trouvaient les quatre corps sans vie de pascal, brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec.

Elle aurait également aidé le père de son petit garçon à nettoyer la Peugeot, avant qu'ils n'aillent, ensemble, la déposer à Saint-Nazaire. "Mais elle n'a pas joué de rôle dans les faits. Elle n'était pas présente au moment des meurtres et n'en était pas informée", insisent Me Crestin et Me Cabioch. Leur cliente "comprend cependant les reproches que lui fait la Justice dans cette affaire".

Hier jeudi, son compagnon, mis en examen pour "assassinats", avait, lui aussi, été très longuement entendu par les juges d'instruction saisis du dossier. (Voir Presse Océan ce vendredi 7 avril 2017)





