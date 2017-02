Famille Troadec Ouverture d'une information judiciaire ce lundi

Les premiers résultats des prélèvements sanguins réalisés dans la maison ont permis d'identifier le sang de Pascal et Brigitte TROADEC ainsi que celui de Sébastien Troadec. De nouveaux prélèvements ont été réalisés dans la journée de dimanche et sont en cours d'analyse.

Outre ce travail d'exploitation technique et scientifique des traces et indices, les premières 48 heures de l'enquête criminelle ont été mises à profit pour lancer de nombreuses réquisitions et diffuser divers signalements. Les domiciles occupés en Vendée par les deux enfants du couple, ont été perquisitionnés et ont donné lieu à des opérations de police technique et scientifique. De nombreuses auditions ont été recueillies parmi la famille, les proches et les relations du couple Troadec et leurs enfants.

Le recueil de toutes ces informations a permis l'élaboration d' un plan d'investigations qu'il convient maintenant d'amplifier dans le cadre d'une information judiciaire.

Si le contexte de violences graves ayant présidé à la disparition de la famille Troadec semble désormais établi en revanche les circonstances entourant la commission des faits demeurent indéterminées et ne permettent pas de savoir si nous avons à faire à un drame familial ou à l'intervention d'une ou plusieurs personnes étrangères à la famille.

Le parquet de Nantes tient à préciser qu'en l'état des investigations il est prématuré de désigner nominativement des personnes qui pourraient être considérées comme suspectes.