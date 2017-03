Affaire Troadec "Très prématuré d'imaginer un scénario", selon le procureur

0

Le procureur de la République de Nantes estime ce jeudi après-midi qu'il "reste encore très prématuré d'imaginer un scénario avec certitude" dans l'affaire Troadec. Les quatre membres de cette famille n'ont plus donné de signe de vie depuis le 16 février.

"Je m'en tiens aux faits et aux éléments acquis dans la procédure, assène Pierre Sennès. Le reste, ce ne sont que des hypothèses et des constructions imaginaires".

"Chaque élément nouveau peut ouvrir de nouvelles hypothèses, poursuit-il. Il y a une addition de pistes" qui donnent lieu à des investigations poussées. A titre d'exemple, il explique qu'il n'a pas à ce stade d'éléments permettant d'exclure l'intervention d'un tiers, extérieur à la famille, dans la scène de crime retrouvée dans la maison d'Orvault.

Le procureur précise que "des moyens hors normes" sont mis en œuvre depuis une semaine, "à la mesure de la gravité de l'affaire". Ces moyens sont coordonnés par la Direction centrale de la police judiciaire, à Paris.

Une carte bancaire retrouvée

Des spécialistes de la police technique et scientifique sont par exemple venus spécialement d'Écully, dans le Rhône. Ils ont travaillé dans le pavillon d'Orvault et sur la voiture de Sébastien Troadec, retrouvée ce jeudi matin à Saint-Nazaire. Mais aussi à Dirinon, dans le Finistère, où ont été retrouvés hier un pantalon, une carte vitale et, selon nos informations, une carte bancaire et une carte de fidélité appartenant à Charlotte Troadec.