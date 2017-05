Agriculture À Clisson, les éleveurs bovins dénoncent l'attitude de Leclerc

0

La FNSEA 44 a bloqué aujourd'hui cinq centres E.Leclerc des Pays de la Loire comme à Clisson pour accords non respectés.

De midi à 16 heures ce mercredi, la clientèle ne pouvait accéder qu'à pied au centre commercial E.Leclerc de Clisson. La FNSEA 44 voulait faire réagir l'enseigne, « qui ne respecte pas les accords signés entre la Fédération de la viande bovine (membre de la FNSEA) et les centres E. Leclerc le 13 septembre 2016, alors que d'autres enseignes les respectent ».

Quels étaient ses engagements ? « S'approvisionner au minimum avec 50 % de races à viande, acheter des animaux de moins de dix ans et d'au moins 380 kg de belle conformation musculaire, et avec une maturation minimum de dix jours au frigo avant la découpe, et enfin le respect des prix », résume David Moisan, responsable viande bovine pour la FNSEA 44.

Interrogés, le directeur de l'hypermarché et la direction nationale de l'enseigne n'ont pas été en mesure de nous répondre.

Lire l'article ce jeudi 18 mai dans le quotidien Presse Océan