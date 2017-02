Agriculture Produits phytosanitaires : le préfet précise les règles du jeu

0

Dans un arrêté du 6 février à paraître dans les jours à venir, le préfet de région, après avoir consulté la profession agricole et les associations environnementales comme France Nature environnement ou l'UFC-Que Choisir, précise l'utilisation de produits phytosanitaires à proximité des « établissements fréquentés par des personnes vulnérables ». Une règle qui vaut bien sûr pour les écoles, dont la Sarmentille, l'école primaire du Landreau, située à proximité de vignes traitées. Le maire avait apporté une réponse, le préfet la complète. Selon Paul Rapion, directeur adjoint de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer), l'arrêté préfectoral « détaille les règles à respecter pour l'utilisation des produits phytosanitaires ». Plusieurs mesures existent, mais n'en appliquer qu'une seule suffira. Ces cinq mesures sont les suivantes : 1e, « appareils de traitement avec buses antidérive orientant le produit vers le bas et limitant l'épandage de façon latérale » ; 2e, « dispositifs de confinement sur ces appareils sous forme de cloisons contenant les produits autour de la vigne et limitant l'expansion dans l'environnement » ; 3e « communication des dates et horaires de traitement aux établissements » ; 4e, « haies jointives » ; 5e, « en fonction des cultures, clôtures étanches » (plus appropriée au maraîchage).

