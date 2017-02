Ancenis Bientôt un salon du mariage

0

La 3e édition du salon du mariage sera organisé les 10, 11 et 12 mars 2017 au domaine des Lys, à Ancenis. Le but de ce salon est de proposer au visiteur un moment convivial et chaleureux - dans un cadre agréable - dans un objectif d'échanges entre les prestataires et les futurs mariés.

Nocturne le vendredi, de 18 heures à 23 heures ; samedi de 10 heures à 19 heures ; dimanche de 10 heures à 18 heures.

Tarifs : 3 euros pour une personne (2 euros en prévente) ; 5 euros pour les couples (3 euros en prévente).