Ancenis-Châteaubriant Les élus centristes derrière la candidate En marche

Cinq élus centristes de la 5e circonscription (Ancenis-Châteaubriant), Maurice Perrion, maire UDI de Ligné et vice-président de la Région, Jean-Louis Roger, maire UDI de Sucé-sur-Erdre et les conseillers départementaux Anne-Marie Cordier et Erwan Bouvais, appellent à voter pour la candidate de La République en marche (REM), Sarah El Haïry, par ailleurs présidente du MoDem 44, plutôt que pour son adversaire PS, le sortant Michel Ménard, dimanche.

« Face au bilan de l’ancienne majorité présidentielle, nous appelons au changement, expliquent-ils. Le scrutin du premier tour est une victoire incontestable des candidats REM, qui traduit un cri d’espoir des Français que nous devons entendre ».