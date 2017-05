Ancenis Encore 22 postes à pourvoir pour le futur restaurant Burger King

0

Elle est la première à parler de "conquête" de la région. Pour sa future implantation à Ancenis, l'enseigne Burger King dispose encore de 22 postes à pourvoir.

L’enseigne de restauration rapide s’implantera très prochainement dans la commune d’Ancenis. "Alors que les équipes qui participeront à cette belle aventure et ouvriront le restaurant Burger King sont en cours de recrutement, Anceniens et Nantais peuvent encore postuler : 20 postes d’équipiers polyvalents et 2 postes de managers restent à pouvoir !"

Si vous êtes intéressé :

- Postuler en ligne au poste d’équipier : cliquer ici.

- Postuler en ligne au poste de manager : cliquer ici.

Burger King est la seconde chaine de burger au monde avec plus de 15 000 restaurants dans plus de 100 pays. L'enseigne revient en France grâce au Groupe Bertrand (et au rachat des restaurants Quick). Son concept : viande de bœuf grillée à la flamme, ingrédients frais, burgers généreux et personnalisables et surtout son produit phare, le Whopper®.