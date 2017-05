Ancenis Le Burger King de Saint-Géréon ouvre demain

0

Comme annoncé mi mai, Burger King continue sa conquête des Pays-de-la-Loire en s’installant à Saint-Géréon, près d'Ancenis. L'ouverture officielle a lieu demain mercredi à 11h.

Il s'agira du 4e restaurant Burger King® en Loire-Atlantique ! Pour sa 137e implantation en France, la marque de fast food s’installe à d’Ancenis en plein cœur de la ville. Une nouvelle implantation qui s’inscrit de la sorte dans la stratégie de maillage régional de la marque.

D’une surface totale de 398 m², ce restaurant drive dispose de 212 places assises réparties entre la salle et la terrasse. Il dispose également d’une aire de jeux intérieure pour les enfants et d’un drive. Toujours dans l’optique d’améliorer l’offre et la qualité de service, un réseau wifi gratuit et 6 bornes de commande sont mis à disposition des clients.

Une équipe de 71 personnes au total

Dans le cadre de son implantation dans le tissu économique local, Burger King® France a lancé une campagne de recrutement en collaboration avec le service public de l’emploi pour trouver les futurs talents de son restaurant. Un concept de restaurant inspiré des racines nord-américaines de la marque Le design et l’architecture de nos restaurants puisent leur inspiration dans les racines nord-américaines de la marque. Les espaces variés – zones lounge, box, comptoirs hauts équipés de bornes de recharge – marient les matières et les textures dans un esprit volontairement artisanal.

Des tables interactives ou encore des cabanes offrent également aux enfants des aires de jeux diversifiées.

Informations pratiques : Boulevard de l’Atlantique (D723) à Saint-Géréon. Horaires d’ouverture du restaurant : Dimanche – Jeudi de 11h à 23h / Du vendredi et samedi de 11h à minuit.

Les restaurants ouverts dans la région :

- Ancenis Saint-Géréon

- Cholet

- Le Mans Saint Saturnin

- Nantes Atlantis

- Nantes Saint-Herblain

- Saint-Nazaire