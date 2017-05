Angers L'ancienne Premier ministre Édith Cresson repart au combat face au FN

0

L'ancien Premier ministre, qui a passé ses vacances de Pâques à Saint-Sylvain-d'Anjou, s'inquiète de l'issue de la présidentielle.

Dans son bureau privé du boulevard de Grenelle que le métro surplombe, dans le 15e arrondissement de Paris, elle ne tient pas en place. Malgré ses 83 ans et un dos qui la fait souffrir.

Édith Cresson est retirée des affaires politiques depuis un bail mais pas des affaires de la République. « Quand on est engagé, c'est pour la vie », dit-elle en suppliant sa secrétaire de lui trouver une place le jour même dans un TGV pour Châtellerault. Pas facile une veille de long week-end. Et carrément impossible.

Même quand on s'appelle Édith Cresson, qu'on a gouverné la France entre 1991 et 1992, et qu'on veut se rendre symboliquement au meeting d'Emmanuel Macron sur ses anciennes terres de la Vienne. « Tant pis, je prendrai le train quand même, quitte à ce que je voyage assise par terre. » L'ancien bras droit de François Mitterrand n'a rien perdu de son jusqu'au-boutisme.

