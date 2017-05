Angers Législatives : les militants EM! veulent la démission du candidat MoDem

0

Le jeu des investitures crée aussi du rififi dans le Maine-et-Loire. Les militants du comité d’Avrillé sont remontés et demandent au candidat issu du MoDem de renoncer à son investiture.

« La candidature de Philippe Bolo dans la 7e circonscription (Angers-Segré) a été une douche froide », écrit Eric Thaumoux, qui se présente comme l’animateur local d’Avrillé et dit parler au nom de l’ensemble des animateurs de la 7e circonscription.

« Ce lundi matin encore, Philippe Bolo nous a confirmé ne toujours pas être adhérent au mouvement En Marche, et dit même ne jamais l’avoir été. Il assume ne pas avoir participé à la campagne d’Emmanuel Macron. Il nous a expressément fait savoir, en toute transparence, que son nom a été donné dans le cadre de transactions politiques nationales ».

Il ajoute : « Ce parachutage et cette absence de légitimité auprès des adhérents font peser des risques énormes sur le mouvement et réjouissent d’ores et déjà nos adversaires politiques. En tant qu’animateur d’Avrillé, je ne peux accepter cette situation, qui nous prive d’un candidat naturel, bénéficiant à la fois de la légitimité et du leadership nécessaire pour gagner cette circonscription (en l’occurrence de l’Angevin Florian Santinho, qu’il ne cite étrangement pas, N.D.L.R.). Je demande à Philippe Bolo, comme de nombreux animateurs, de prendre sesresponsabilités et de se désister dans l’intérêt du mouvement et de la dynamique territoriale, plutôt que de satisfaire une ambition uniquement personnelle ».

Tardivement sollicité, Philippe Bolo n’a pas été en mesure de répondre à ces critiques.

