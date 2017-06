Anjou Quand le gendarme se fond dans le paysage pour contrôler la vitesse

0

Un gendarme du Maine-et-Loire s'est habillé en tenue de camouflage pour effectuer discrètement un contrôle de vitesse le long de la route départementale 323, entre Seiches-sur-le-Loir et Pellouailles-les-Vignes cette semaine. Il informait par radio ses collègues postés plus loin, en uniforme, et chargés de l'interception des contrevenants.

La technique irrite ceux qui ont tendance à avoir le pied lourd sur l'accélérateur. Mais ceux qui n'ont rien à se reprocher sont rassurés que la gendarmerie veille à leur sécurité.

La gendarmerie assume parfaitement son intention d'enrayer la hausse des comportements à risque. Il y a déjà 18 morts sur les routes de Maine-et-Loire en seulement cinq mois, dont un grand nombre de jeunes. Le nombre des accidents est en hausse de 50 % en zone gendarmerie, avec un accident corporel par jour.

Sur cet axe à trois voies, une collision frontale a occasionné de graves blessures au mois de mars. Et depuis le mois de janvier, 27 permis de conduire ont été retirés à des conducteurs qui s'autorisaient à rouler ici à plus de 130 km/h en vitesse retenue (soit plus de 140 km/h au compteur) alors que la vitesse est limitée à 90 km/h.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de samedi dernier (à télécharger ici en version numérique).