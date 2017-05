Athlétisme 18e édition du meeting de La Chapelle-sur-Erdre ce soir

0

La 18e édition du meeting de La Chapelle-sur-Erdre se déroule ce vendredi soir à partir de 18h30. Près de 350 athlètes sont attendus au complexe du Buisson de la Grolle.

La jeunesse se chargera du lever du rideau. Suivront le sport adapté et les premiers concours, qui vaudront le détour. Nous songeons au triple saut, qui devrait être le plus relevé, plusieurs participants affichant des performances à plus de 15 mètres, voire 16. Le disque et la perche seront également à suivre d’un œil attentif. Quant aux courses…

Retrouvez l'intégralité de cet article et le programme complet du meeting dans votre journal Presse Océan de ce vendredi 26 mai. A lire également en version numérique en cliquant ici