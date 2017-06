0

La Direction technique nationale de la Fédération française d'athlétisme a dévoilé la liste des 52 athlètes français retenus pour les championnats d’Europe par équipes, du 23 au 25 juin, à Lille. La Nantaise d’origine Floria Gueï (400 m et 4x400), licenciée à l’ES Lyon, et les sociétaires du Nantes Métropole Athlétisme Agnès Raharolahy (4x400 m) et Laura Valette (100 m haies) font partie de cette sélection.