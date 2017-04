Avant-Match Les supporters bordelais savourent déjà une "victoire" à Nantes

0

"Via un deuxième communiqué en deux jours, les Ultramarines indiquent que la mobilisation des supporters, menée par eux-mêmes, avait fait son effet (avant même d'avoir concrètement eu lieu). Ainsi, la préfecture de la Loire-Atlantique a... annulé son précédent arrêté et le déplacement à Nantes dimanche n'est plus interdit, mais encadré par un autre arrêté restreignant le nombre de places disponibles en parcage du stade de la Beaujoire. Un compromis accepté par les UB 87".

A 72 heures du coup d'envoi entre les Canaris et les Girondins de Bordeaux, les supporters bordelais savourent déjà une petite "victoire" sur les mesures prises à leur encontre (lire notre dépêche en cliquant ici).

En Préfecture, on confirme l'information relayée ci-dessus par le site Girondins33 : " Le déplacement à Nantes est autorisé pour 250 supporters bordelais en autocar encadrés par le club des Girondins de bordeaux, dans le but de leur permettre de supporter leur équipe. Cette solution permet d'assurer la sécurité de la rencontre".





