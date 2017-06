Banques Une digitalisation en forme de révolution

0

Tout le monde le constate au quotidien, il y a de moins en moins de personnes à venir voir son conseiller à la banque. Aujourd’hui, il suffit d’un simple clic sur son téléphone ou sa tablette pour mettre en place un virement ou même souscrire une assurance. De fait, de nombreuses banques ferment les « petites » agences. Aujourd’hui, sur les 834 agences que compte le département, toute banque confondue, environ 70 seraient menacées, d’ici 2020, selon nos informations.

« Le développement d’Internet et surtout, celui des smartphones depuis 2010 a changé totalement les modes de consommation, juste par la technologie. Aujourd’hui, 20 % des clients consultent leurs comptes chaque jour, et un tiers d’entre eux via une application mobile. Pour caricaturer, on ne va plus dans sa banque que pour signer le crédit pour l’achat d’une maison. D’ailleurs, on ne fait que signer puisqu’on s’est d’abord renseigné sur Internet », explique Yann Conan, du cabinet de conseil Exeis, à Nantes...

