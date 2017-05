Baromètre politique Macron peut être confiant pour les législatives

0

Emmanuel Macron n’a pas de blanc-seing, mais il est trois fois plus populaire que ne l’était son prédécesseur et son parti se dirige vers une probable large victoire aux législatives. Voici ce qui ressort de l'enquête Odoxa réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 22 et 23 mai 2017.



Principaux enseignements



1) L’exécutif ne dispose pas de blanc-seing ni d’état de grâce, mais d’un bon niveau de popularité : 58% des Français

pensent qu’E. Macron est un « bon » Président (22% le pensaient de F. Hollande le mois dernier) et 55% pensent

qu’E. Philippe est un « bon » Premier ministre



2) La comparaison avec son prédécesseur est décidément TRES flatteuse pour le nouveau Président : bien que

pessimistes par nature les Français sont 5 fois plus nombreux (47% contre 9%) à penser qu’il obtiendra de meilleurs

résultats que F. Hollande



3) Cote d’adhésion des principales personnalités politiques : Nicolas Hulot est au sommet (1er avec 57% de cote

d’adhésion), devançant quelques-uns des principaux ministres du nouveau gouvernement tandis que Manuel Valls

est au « fond du trou » en devenant la personnalité politique suscitant le plus de rejet en France



4) Souhait de victoire aux législatives : ça part TRES FORT pour La République En Marche créditée en moyenne de

près de deux fois plus de souhaits de victoire (29%) que le FN (17%) LR (15%) ou la France Insoumise (14%). Avec

5%, le PS a quasiment disparu du paysage politique…