Basket-ball L'Appart'City Cup de retour en septembre à Rezé

La salle métropolitaine de la Trocardière, à Rezé, accueillera les 9 et 10 septembre la 4e édition de l’Appart’City Cup. Trois équipes ont d’ores et déjà confirmé leur présence à ce tournoi européen de très haut niveau. L’AS Monaco, qui reviendra dans la métropole nantaise pour y défendre son titre, Nanterre 92, et le club espagnol de Valence. La quatrième tête d'affiche sera dévoilée ultérieurement.

Un match de gala opposera, par ailleurs, l’Hermine Nantes Atlantique (Pro B) à Lyon-Villeurbanne (Pro A).