En recevant La Tronche-Meylan, le BCSP Rezé doit s’imposer de plus de quatre points pour monter en Ligue 2, ce samedi 20 mai (20 h), salle Arthur-Dugast. « C’est clairement notre finale, observe Rodolphe Manhe, l’entraîneur du BCSP. On arrive où on voulait être. À la maison, c'est à nous de profiter de cette opportunité. »

