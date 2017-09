Basket-ball Open LFB : Nantes-Rezé laminé par Nice

0

Le Nantes-Rezé Basket n’a tenu qu’un quart d’heure face à Nice (69-44), ce vendredi soir à Paris, lors de l’Open LFB. Une entame inquiétante.

« On a montré deux visages différents. On a remis Nice en selle en lui permettant de pratiquer ce qu’il affectionne, le jeu rapide. Après, on n’a jamais pu réagir, ni physiquement, ni mentalement », regrette le coach Emmanuel Coeuret.

