Basket-ball Pro B : le nouveau coach de l'Hermine Neno Asceric à pied d'œuvre

Après une saison riche en émotions, ponctuée par une finale de play-offs perdue en trois manches face à Boulazac, l'Hermine Nantes Atlantique (Pro B) a officiellement présenté son nouvel entraîneur ce mercredi matin. Il s'agit de l'Autrichien Neno Asceric (51 ans), originaire de Serbie. L'ancien joueur du PSG Racing et entraîneur, entre autres, de la JL Bourg, Saint-Quentin et, plus récemment, de Lille, connaît bien le championnat de France de Pro B. "Je suis très heureux de participer à un projet intéressant", a expliqué le nouveau coach, qui sera assisté de Jean-Baptiste Lecrosnier.

Asceric n'ignore pas que l'Hermine a l'ambition de monter très vite en Pro A, si possible dès pour le coup d'envoi de la saison 2018-2019 quand le club nantais sera amené à évoluer salle de la Trocardière à Rezé et non plus à Mangin. " Il ne faut pas se mettre une pression négative, commente l'ancien Lillois. Le plus important, c'est le chemin pour réussir à atteindre cet objectif. Cela passe par un travail au quotidien et la construction d'une équipe compétitive, capable de jouer les premiers rôles".

Dans ce domaine, Asceric aura du pain sur la planche car la plupart des joueurs sont en fin de contrat, à l'exception de Valentin Bigote qui possède néanmoins une clause de départ en cas de proposition intéressante d'un pensionnaire de Pro A. "J'espère convaincre Valentin de rester", a annoncé le technicien, qui aimerait bien s'appuyer sur Christopher McKnight et Laurence Ekeprigin en 2017-2018, pour conserver une ossature.

Neno Asceric entend s'appuyer sur un groupe de 12-13 joueurs, dont cinq à six jeunes.

