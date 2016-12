Basket-ball (Pro B) L'Hermine Nantes "coupe" Joey Shaw

0

Joey Shaw et l'Hermine Nantes Atlantique, c'est fini. Le club de Pro B présidé par Jean-Luc Cadio a choisi de se séparer de l'ailier américain, international autrichien, qui n’aura jamais su se hisser au niveau d’une division trop physique (3,6 pts, 2,4 d’éval’ pour 12 min en 12 matches de Pro B) depuis son arrivée l'été dernier. D’ici le 14 janvier et un voyage à Poitiers, l'Hermine, 4e du championnat après ses victoires à Charleville-Mézières et face à Evreux, va donc s’atteler à lui trouver un remplaçant.

