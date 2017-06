Basket-ball Valentin Bigote quitte l'Hermine pour la JDA Dijon et la Pro A

0

Valentin Bigote et l'Hermine Nantes Atlantique, c'est fini. L'arrière français, meilleur marqueur de Pro B cette saison (15,3 points lors de la saison régulière et 17,1 points en play-offs) possédait une clause dans son contrat stipulant qu'il pouvait rejoindre un club de Pro A en cas de proposition(s) intéressante(s). Le joueur de 25 ans, formé au BCM Gravelines et passé par Boulogne, Denain et Nancy, a saisi cette opportunité. Il s'est engagé pour un an en faveur de la JDA Dijon Basket. Un coup dur pour l'Hermine et son nouvel entraîneur, Neno Asceric, qui désiraient ardemment convaincre Bigote de rester à Nantes.