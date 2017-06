Basket Finale Pro B : l'Hermine veut vaincre Boulazac pour encore y croire

0

Malgré la lourde défaite subie à l’aller, l'Hermine Nantes Atlantique, serein, croit toujours en ses chances, ce soir à domicile contre Boulazac (coup d'envoi à 18h45).

Les Nantais vivent, cette semaine, un moment rare dans une carrière en jouant contre Boulazac la finale d’accession à la Pro A. Et l’événement, ils veulent le faire durer jusqu’à dimanche, jour de l’éventuel match d’appui programmé en Dordogne. Pour s’offrir cette chance, l’Hermine devra sortir le grand jeu, en début de soirée, lors de la deuxième manche à Mangin.

Malgré le revers initial, la détermination nantaise n’a pas été entamée d’un cil. « On est vivant, avance Jean-Baptiste Lecrosnier, le coach nantais. Qu’est-ce qu’on a à perdre ? On est tous des compétiteurs, on ne tendra pas l’autre joue. Ce sont des moments à vivre pour tout joueur de haut niveau. »

