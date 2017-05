Basket Le NRB dresse les contours de son effectif 2017-2018

0

Nantes-Rezé a dévoilé son effectif pour l’exercice 2017-2018. Trois recrues pour faire aussi bien que cette saison.

Chaque intersaison est un recommencement au Nantes-Rezé Basket. Après une année plus que convaincante terminée à la 7e place avec, en prime, une 8e campagne européenne quasiment actée, et ce « avec une équipe resserrée », pour le président Franck Valenteyn, « le bilan est plutôt positif ». Car les moyens du NRB sont limités. La saison prochaine, le club devra ainsi finir d’épurer sa dette à hauteur de 80 000 € (initialement de 400 000 €). Une situation saine « en ligne avec le budget et l’engagement » qui sera même « en net positif l’an prochain » souligne le président.

