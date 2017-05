Basse-Goulaine Deux jeunes de 18 ans avaient mis le feu au hangar agricole

0

Deux jeunes hommes de 18 ans doivent être jugés mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nantes. Interpellés hier matin et placés en garde à vue par les gendarmes de la compagnie de Rezé, ils ont reconnu être à l'origine de l'incendie qui a ravagé un hangar agricole, dans la nuit du 7 au 8 avril, rue de la Quintaine, à Basse-Goulaine. « Ils disent avoir agi par jeu », commente un proche du dossier. Un jeu qui coûte cher : le feu, qui a nécessité une surveillance des pompiers pendant quatre jours, a détruit 45 tonnes de fourrage ainsi que des véhicules et matériels agricoles. « Le préjudice est estimé entre 150 000 et 200 000 €. » Les suspects ont été identifiés grâce à un témoignage et à des empreintes retrouvées sur un vélo volé à proximité de l'incendie. Un mineur de 17 ans, présent au moment des faits mais qui n'a allumé aucun des deux foyers retrouvés par les experts, a été mis hors de cause.