Bouée Arrêté 10 mois après le vol à main armée

0

Le 19 février dernier, vers 22h, un individu agissant à visage dissimulé est entré dans un bureau de tabac à Bouée. Il a brandi une arme de poing en direction de la gérante, et réclamé la caisse. Il s'est emparé d'une poignée de billets de banque et a pris la fuite. Les investigations menées par la brigade de recherche de Saint-Nazaire et les gendarmes de la brigade de Savenay ont permis d'identifier l'auteur de ce vol à main armé. L'individu est déjà incarcéré pour une autre affaire. Il a été placé en garde à vue le 28 décembre et a reconnu les faits. A l'issue de sa garde à vue il a été mis en examen et reconduit en maison d'arrêt.