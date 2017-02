Bouguenais Une maison d'arrêt de 300 places en projet sur la route de Bouaye

0

Le ministère de la Justice indique qu’une nouvelle maison d’arrêt de 300 places pourrait voir le jour à Bouguenais. Elle sera construite "sur un vaste site" appartenant à l'Institut de recherche dans les domaines de la ville et les territoires, des transports du génie civil (IFSTTAR).

Manuel Valls l’avait annoncé en octobre dernier. Trente-deux nouvelles maisons d’arrêt et un centre de détention allaient être créés en France pour "remédier à la surpopulation carcérale". (Au 1er septembre 2016, le nombre de détenus dans les prisons françaises s’élevait à 68 253 personnes pour 58 311 "places opérationnelles", selon l’administration pénitentiaire, ndlr)

"Il faut bâtir 33 nouveaux établissements pénitentiaires : 32 maisons d’arrêt et un centre de détention. Bâtir également 28 quartiers de préparation à la sortie, réhabiliter 12 sites pénitentiaires et en construire 16 autres", avait alors déclaré le Premier ministre.

La région Ouest avait été identifiée comme "prioritaire", au même titre que Provence-Alpes-Côte d'Azur et l’Ile-de-France.

L’agglomération de Nantes, notamment, avait été retenue. On en sait plus ce jeudi. Dans un communiqué, le ministère de la Justice indique que c’est à Bouguenais qu’une nouvelle maison d’arrêt pourrait voir le jour. Elle comptera 300 places et sera construite "sur un vaste site". Il appartient à l’État et l’Institut de recherche dans les domaines de la ville et les territoires, des transports du génie civil (IFSTTAR) est affectataire.

"À la demande du garde des sceaux, la direction de l’administration pénitentiaire et l’agence publique pour l’immobilier de la Justice vont poursuivre, en lien avec la Préfecture, les démarches foncières, avec les études complémentaires et les procédures d’acquisition", lit-on encore sur le communiqué.

