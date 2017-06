Bouguenais A Roche-Ballue, c'est parti pour la saison estivale payante

0

Entrée payante et baignade surveillée. La saison estivale a démarré hier sur le site de Roche-Ballue à Bouguenais.

Crème solaire et maillots de bain se sont étalés hier sur la large pelouse ourlant la plage de Roche-Ballue. Laîna, Doriane et Laurie, sont prêtes pour une entière journée au soleil.

« Nous sommes venues en bus de Nantes sourient les trois copines. Nous préférons venir le matin pour choisir notre emplacement avant qu'il n'y ait trop de monde ». La première journée de la saison payante est raccord avec la météo. Les jeunes filles vont alterner bains et bronzette. « C'est mieux qu'à la mer, il n'y a pas de vagues et pas trop de sable ! ». Bientôt, sur la zone aménagée pour la baignade, les places à l'ombre seront chères.

A Roche-Ballue, on vient aussi pour le pique-nique. Chargés comme des baudets, les promeneurs descendent tranquillement le chemin arboré menant aux tables déssiminées sur le site. Sacs à dos plein à craquer, bouées, tapis de sol, parasols. Un vrai déménagement « obligatoire pour passer un bon moment » sourit Malika, venue avec sa petite famille. Maurice, lui non plus, ne lésine pas sur le matériel. Dans sa brouette, des sacs de charbon de bois pour un barbecue. Collectif. Les barbecues personnels étant interdits.

A Nantes, les 19 pataugeoires de la ville ont été remises en eau. « La chaleur est au rendez-vous mais les dates étaient calées depuis un moment car nous travaillons en marché public » explique Jean-Pierre Mauduit du SEVE. « Les pataugeoires sont vidangées au moins deux fois par semaine et autant de fois que nécessaires, en fonction de la pollution visuelle ou en cas de mauvais prélèvements lors de fortes chaleurs ». Quant au suivi sanitaire de l’eau, il est effectué deux fois par jour, en fin de matinée et vers 16 h.

Plus d'infos ce dimanche 11 juin dans Presse-Océan et en version numérqiue.