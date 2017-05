Bouguenais Interpellés par les gendarmes après le braquage d'une boulangerie

0

Les gendarmes ont interpellé deux mineurs de 14 ans, ce vendredi vers 15h30, à Bouguenais, après le braquage d’une boulangerie de la commune. Les militaires avaient déployé de gros moyens, dont un hélicoptère, pour prendre les deux suspects en flagrant délit. Ces derniers sont soupçonnés d’être les auteurs d’un second vol à main armée, commis une demi-heure plus tôt, dans une autre boulangerie, rue Théodore-Brosseaud à Rezé. Un individu muni d’une arme de poing s’était fait remettre 30 € avant de filer avec un complice. Le duo avait vraisemblablement tenté de braquer un troisième commerce quelques minutes avant, puisque juste avant 15 h, un jeune homme porteur d’une arme automatique avait fait irruption dans un bureau de tabac du Château de Rezé en réclamant le contenu de la caisse. La buraliste avait refusé et le voleur était reparti sur un scooter, avec l’aide d’un complice. Placés en garde à vue, les mineurs devront s’expliquer devant les gendarmes avant d’être transférés aux policiers pour les faits commis à Rezé.

