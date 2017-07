Bouguenais La ville propose 13 postes saisonniers pour cet été

0

Depuis plusieurs années maintenant, la ville de Bouguenais offre la possibilité à des jeunes Bouguenaisiens de 18 à 25 ans de vivre une première expérience professionnelle, qui plus est au sein de leur commune.

Différents secteurs d’activités sont concernés : l'administration générale et la vie quotidienne, le service Emploi-CCAS, le secteur de l'enfance-jeunesse, les espaces verts et naturels, la logistique et la maintenance, ou encore l'informatique...

Accompagnés et sous la responsabilité d’un tuteur, un agent du service, ces agents saisonniers ont donc une réelle opportunité d'appréhender un peu mieux le monde du travail.

Plus d'informations :

Service Ressources Humaines - 02 40 32 29 21.