Bouguenais Priorité à la voix au Nouveau Pavillon

Scène spécialisée dans les musiques traditionnelles actuelles, le Nouveau Pavillon décline sa nouvelle saison.

En gallo

Bertran Obrée présente son nouveau spectacle Gherizon, composée de chansons en gallo teintées d'influences méditerranéennes. Très engagé dans la défense du gallo, le chanteur poète rennais sera sur scène le 15 février.

Pépites vocales

Neuf chanteuses nantaises revisitent a capela, en polyphonie et en canon des chants contestataires de toute l'Europe : « Elles chantent en russe, en corse, en italien et même en turc, indique Sylvain Girault. Cette soirée se déroulera dans le patio, le 19 mai, pour que le public soit au plus près des artistes. »

Odéïa première

Parmi les découvertes, le groupe Odeïa donnera son premier concert dans l'ouest le 21 décembre : « Ce groupe est porté par la voix extraordinaire d'Elsa Birgé qui chante en grec, en français et en italien. C'est un groupe très élégant. »

