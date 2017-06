Canicule Bornes d'incendie forcées à Nantes : attention, danger

0

Pour se rafraîchir, certains forcent les bornes d'incendie réservées aux sapeurs-pompiers. La « mode » a été importée des États-Unis. Elle a contaminé Paris et l'Île de France mais touche également Nantes et son agglomération où une dizaine de cas ont été recensés depuis une semaine.

Risques de blessures, d'inondations et d'électrisations, chute de la pression sur le réseau d'eau potable..., « cela pose de véritables problèmes de sécurité », pointe-t-on au service départemental d'incendie et de secours (Sdis 44), dont les lignes d'urgence sont encombrées par les appels de riverains demandant à ce que l'on vienne fermer les bornes ouvertes. « Or ce sont les collectivités qu'il faut prévenir. »

Ces dernières sont attentives au phénomène qui, note Nantes Métropole, « a un coût pour le contribuable ».

Quant à la police, elle rappelle que forcer une borne d'incendie est considéré comme une dégradation d'un bien d'utilité publique. Un jeu stupide et dangereux puni jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison.

Plus d'informations à lire vendredi 23 juin 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne