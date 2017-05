Canoë-kayak La Nantes Kayak réussit sa première

0

Sous un temps idéal, la Nantes Kayak s’est déroulée hier avec plus de 80 participants au départ.

« Nous sommes plutôt satisfaits », souffle Nicolas Gourlet, licencié du NACK et bénévole à l’organisation de cette journée. On souhaitait faire la promotion du canoë-kayak, je pense que ça a plutôt bien marché ». Si les inscriptions se sont faites « à la dernière minute » pour beaucoup, la météo étant un facteur clé, cette première édition a plu, et c’est bien là l’essentiel. Au menu, deux formules de neuf kilomètres : la « Pag’Erdre », randonnée fluviale, et la « NACK Race », course chronométrée. Plus de 80 personnes ont enfilé les gilets de sauvetage et agrippé la pagaie double.

En ce qui concerne la NACK Race, ils étaient sept concurrents à monter dans 6 embarcations. Du canoë en passant par le kayak ou encore la pirogue, ils avaient le choix. Et à ce petit jeu-là, c’est Rémi Pete, licencié au NACK qui s’est imposé avec un temps honorable mais très tranquille de 45’59, suivi de très près par Nicolas Geille (licencié du NACK, +6’’) et Pauline Freslon (licenciée du NACK, +20 ’’). Les trois premiers se sont ralayés tout au long de cette course amicale, avant que Pete ne fasse la différence à 200 m de l’arrivée.



CLASSEMENT

1. Rémi Pete 00h45’59’’, 2. Nicolas Geille 00h46’05, 3. Pauline Freslon 00h46’19, Antoine Caquelard (pirogue) 00h54’00, 5. Philippe Connes 01h05’00, 6. Florent Le Baron / Christophe Ferrando (abandon)