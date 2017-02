Carquefou Les cambrioleurs pris en flagrant délit par les gendarmes

0

Il est 2 h 45 ce mercredi quand le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nantes est avisé qu'un cambriolage est en cours rue de la Sapinaie à Carquefou. Réveillés par le bruit, les propriétaires ont mis les voleurs en fuite. En chemin, les gendarmes croisent une Citroën Picasso circulant à vive allure, les phares éteints. Ils prennent le véhicule en chasse. La Citroën s'engage dans une voie sans issue. Ses deux occupants ne peuvent plus fuir. Les militaires les interpellent et les conduisent à la brigade de Carquefou où le duo, placé en garde à vue, doit s'expliquer sur la présence dans l'auto d'une tablette numérique, de papiers d'identité, d'un chéquier et d'une clé de Mercedes volés dans le pavillon de la rue de la Sapinaie. Un des suspects, un assistant périscolaire âgé de 19 ans et domicilié à Rezé, devra répondre de vol en réunion devant le tribunal correctionnel de Nantes, en novembre prochain. La garde à vue de son complice, un Rezéen de 20 ans, a été prolongée. Placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre enquête, cet étudiant doit être déféré demain devant le juge d'instruction de Saint-Nazaire en charge de cette précédente affaire. Il pourrait faire l'objet d'une révocation de son contrôle judiciaire et d'un placement en détention provisoire.