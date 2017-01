Carquefou Trois mineurs soupçonnés de cambriolages et de vols de voitures

0

Dans la nuit de mardi à mercredi, un habitant de Carquefou avise la gendarmerie du vol de sa BMW stationnée devant son domicile. La porte du garage attenant à son habitation a été forcée et les voleurs ont subtilisé les clés du véhicule pour le dérober.

Aussitôt, le centre opérationnel de la gendarmerie (COG) engage la brigade territoriale de Carquefou et alerte les patrouilles sur roues ainsi que le commissariat de police de Nantes. Le dispositif nocturne porte ses fruits. Les policiers de la brigade anticriminalité repèrent la BMW à Saint-Herblain. Ils l'interceptent ainsi que la Volkswagen Tiguan qui la suivait : cette dernière a été dérobée la veille à Carquefou, lors d'un autre home-jacking.

Deux jeunes garçons et une adolescente âgés de 15 ans sont interpellés. Les mineurs, domiciliés à Saint-Herblain et à Nantes, sont placés en garde à vue. Les gendarmes leur reprochent quatre cambriolages et une tentative ainsi que quatre vols de voitures, commis entre le 16 et le 18 janvier.

Du matériel provenant d'un des cambriolages a d'ailleurs été saisi dans une des voitures interceptées.

Après la prolongation de leurs gardes à vue, les adolescents, connus de la justice, ont été présentés au parquet des mineurs ce jeudi après-midi.

La compagnie de gendarmerie de Nantes rappelle que chacun doit s'assurer de verrouiller ses différentes entrées (portes, fenêtres y compris les volets quand cela est possible, garages...) afin d'éviter de "tenter" d'éventuels voleurs. Par ailleurs, au moindre fait/bruit suspect, les intéressés ne doivent pas hésiter à composer le 17, de jour comme de nuit.

Enfin, il est conseillé de ne pas laisser ses clés (voiture et domicile) et ses sacs à main près de la porte d'entrée, car ils constituent malheureusement des objets cibles.