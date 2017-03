Carquefou Vols à la roulotte et cambriolages : trois suspects interpellés

0

Dans la nuit du 26 au 27 février à Carquefou, plusieurs voitures sont fracturées et des vols à la roulotte sont commis. Le 27 au matin, un homme appelle les gendarmes de la commune pour leur signaler le vol de son Audi break. Celui-ci sera retrouvé brûlé le lendemain sur la commune du Temple-de-Bretagne.

Les enquêteurs du Groupe enquête et lutte contre les cambriolages (Gelac) de la compagnie de gendarmerie de Nantes sont sollicités pour mener les investigations. Très rapidement, par recoupement d'informations et grâce à des techniques de police scientifique, ils parviennent à identifier une équipe composée de trois hommes âgés de 45, 24, et 28 ans, dont deux d'une même famille (le père et le fils) déjà connus pour de tels faits.

Durant leurs investigations, les enquêteurs du Gelac, en lien avec les gendarmes de la brigade de Carquefou, identifient également un cambriolage commis la même nuit avec le véhicule volé à Theix, dans le Morbihan, au préjudice d'un marchand de matériels agricoles : une vingtaine de tronçonneuses ont été dérobées, pour un préjudice de 14 000 €.

Ce jeudi, une opération judiciaire est lancée par les enquêteurs appuyés par une vingtaine de militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de Nantes dans deux habitations distinctes, à Vigneux-de-Bretagne et à Saint-Herblain. Les trois hommes sont interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Nantes.