Carte postale Croisière des lecteurs : les mille couleurs de Lisbonne

Retrouvez chaque jour des nouvelles de notre Croisière des lecteurs et embarquez avec eux pour un superbe voyage.

Nous arrivons dans une ville où l’Atlantique se confond avec l’estuaire de son fleuve, tant le Tage est large. Une ville où les immeubles se parent de couleurs et d’azulejos : ce sont des carreaux de faïence qui décorent les façades et les intérieurs des bâtiments. Les jacarandas participent aussi à illuminer Lisbonne. Ces arbres, venus du Brésil, sont violets lorsqu’ils fleurissent, en mai. Et nous avons la chance de les voir en fleur.

Pont de Lisbonne

Le pont du 25-Avril (le jour de la révolution des œillets en 1974) enjambe le Tage sur trois km. Ses 70 mètre de hauteur permettent le passage de navires de grande taille tel que le Favolosa. Il a été construit par la même compagnie que le célèbre pont de San Francisco. Impressionnant.

Lisbonne vu de la mer

Lisbonne vu du Costa Favolosa, aux premières heures du jour. Une pure merveille qui a enchanté les croisiéristes des Journaux de Loire, à l’heure du réveil.

Tram Lisboa

Les vieux trams de Lisbonne sont extrêmement connus, au point que les Lisboètes auraient du mal à les emprunter, tant ils attirent les touristes.

Pastel de Nata café brésilien

Le Café brésilien est une institution lisboète. Ses « pastel de nata » sont des pâtisseries incontournables de la capitale portugaise.