Centrale vs université « Il ne faut pas s’entêter »

L’université et l’École Centrale n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le rattachement de la grande école à l'université. Arnaud Poitou, directeur de l’école Centrale, s’en explique.

Presse Océan : Vous justifiez votre retrait du projet NeXT par le non-respect de ses principes fondateurs. Quels sont-ils ?

Arnaud Poitou : « Les fondamentaux du projet, tels qu’ils avaient été votés le 3 février dernier, étaient prévoyaient le rapprochement original d’une grande école avec une université. On avait envisagé que l’École Centrale fasse un pas en acceptant de perdre son indépendance et en devenant une filiale de l’université. En contrepartie, l’université faisait un pas vers l’école en mettant les personnels de science et technologie, soit environ 1 300 personnes, à l’intérieur de Centrale.

Mais aujourd’hui, l’université - dont je respecte la position - nous dit qu’il serait plus simple que Centrale fasse deux pas...

