Nantes Chantiers du tram : aménagements tardifs pour les usagers

Ce lundi 10 juillet, c'est le top départ de la première phase des travaux d'été, jusqu’au 16 juillet.

Les lignes 2 et 3 sont coupées, entre les stations Commerce et Hôtel Dieu. La ligne 2 effectue uniquement la liaison entre Orvault-Grand Val et Commerce. Dans la seconde phase, du lundi 17 juillet au dimanche 30 juillet, la ligne 2 sera, cette fois-ci, coupée entre Orvault-Grand Val et Hôtel Dieu. Un bus relais assurera toutefois la desserte des stations. Et la ligne 3 restera coupée entre Commerce et Hôtel-Dieu. Pour Gabriel Magner, responsable CFDT à la Semitan, la sécurité et l'accessibilité pour les usagers laissent encore à désirer. " Le chantier devait commencer à 7 heures, mais à 9 heures 30, les aménagements pour les piétons, les vélos et les personnes à mobilité réduite n'étaient pas terminés" constate-t-il.





