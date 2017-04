Choletais Le coûteux « nœud » du pont de Bellevue

0

Les Choletais travaillant à Nantes connaissent bien le problème. A l'extrémité de la nationale 249, ils doivent emprunter la porte du Vignoble pour s'engouffrer sur le périphérique nantais. Périphérique encombré de part et d'autre du pont de Bellevue, entonnoir qui ne sera révisé qu'en… 2028. En effet, le pont de Bellevue, au sud-est de la métropole nantaise, devra être élargi afin de réduire les bouchons qui bloquent le trafic aux heures de pointe. La Dreal vient de lancer un appel d'offres afin de réaliser des études sur un nouvel ouvrage d'art qui entrerait en service à l'horizon 2028.

Mais les Choletais s'impatientent. « Les hospitalisations ont souvent lieu le matin, à 8 heures ou 9 heures et des aides à domicile doivent parfois passer avant qu’on transporte le patient, ça pose des problèmes d’organisation et, surtout, ça ajoute du stress supplémentaire au patient », regrette un ambulancier choletais, obligé d’avancer le départ d’une demi-heure pour une mission payée au forfait et non à la durée.

Enquête et témoignages à lire dans l'édition du Courrier de l'Ouest de ce vendredi 21 avril.