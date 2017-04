Chômage 1000 demandeurs d'emploi en plus dans le département

0

Les chiffres du chômage sont tombés dans la soirée du 27 avril et ils ne sont pas bons dans le département. Fin mars 2013, le nombre de demandeur d’emploi de catégorie A (sans aucune activité) a légèrement augmenté en Loire-Atlantique. En l’espace d’un mois, le nombre de chômeurs est passé de 62 770 à 63 780, soit une hausse de 1,6% et presque 1000 personnes de plus à la recherche d’un travail, dans le département.

