Cinéma Casting figurants enfants et ados en Vendée ou Pays de la Loire

0

Dans le cadre du tournage du court-métrage du réalisateur Adrien Selbert, Prince Jordan, qui aura lieu début octobre, à La Faute sur Mer, en Vendée, la production recherche :



Un jeune garçon entre 8 et 10 ans pour un petit rôle dans le film,

Un adolescent (15-18 ans) avec un visage particulier, atypique, mystérieux,

Un adolescent (16-18 ans) de type méditerranéen, beau garçon, regard profond pour un rôle sans dialogue mais très important.

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer les éléments suivants à princejordanlefilm@gmail.com :

- plusieurs photos récentes (au moins un portrait et une en pied)

- prénom, nom, âge

- adresse postale, téléphone et mail



Aucune expérience préalable n’est demandée, mais motivation et curiosité sont attendues.

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’utiliser l’adresse mail ci-dessus.

Seules les personnes présélectionnées recevront une réponse.



Synopsis du film :

L’hiver dernier, la tempête Liliane a emporté le lotissement des Lagunes et avec elle, le Prince Jordan, 16 ans. C’était l’amour de Linda et le chef naturel d’une bande d’enfants de la côte sauvage. Envoyée en pension après le drame, Linda revient dans la station balnéaire et constate que la petite communauté se délite. Quand la nature est coupable, contre qui se venge-t-on ?



Lieu : La Faute sur Mer, Vendée

Date de tournage : début Octobre 2017

Rémunéré



Ce film, produit par la société Haiku Productions a reçu le soutien de la région des Pays de la Loire et du Centre National de la Cinématographie.