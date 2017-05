Cinéma Des Nantais primés à Cannes

0

Le court-métrage "Migrants" réalisé par des lycéens de Léonard de Vinci à Nantes et des jeunes handicapés de l'IEM la Marrière APF a reçu le Prix de la Réalisation lors du festival "Entr'2 marches" à Cannes dimanche soir.

Réalisé par le rézéen Bruno Ométak, le film de six minutes a été sélectionné au festival qui diffuse et prime des courts-métrages sur le thème du handicap ; « A partir de textes d’écrivains sur les thèmes de l’identité, de la diversité et de l’exil, les jeunes ont décidé de faire un film dans lequel gravité et poétique se côtoient », explique le réalisateur. Trois jeunes de la Marrière et deux bachelières sont parties présenter le film à Cannes du 23 au 27 mai dernier.

Bruno Ometak, scénariste et cadreur, a souhaité poursuivre son travail et prépare un deuxième documentaire sur la première rencontre de jeunes handicapés avec le monde du cinéma. « C’est devenu pour moi un excellent sujet de documentaire, explique Bruno Ometak. Cannes, c’est tout ce qui fait rêver, les paillettes, les yachts… La rencontre entre ces jeunes et ce monde me semblait intéressante à filmer. De quoi rêvent ces jeunes ? Comment vont-ils voyager ? De quoi ont-ils peur ? Je souhaite élargir le propos pour en tirer quelque chose d’universel. La différence fait peur dans notre société. On veut nous faire entrer dans un moule d’ordinarité. »

Le film baptisé, Étoiles, sera composé comme une partition musicale en trois mouvements : les préparatifs, le voyage à Cannes et le retour au centre.

