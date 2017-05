Cinéma L'acteur Roger Moore est décédé à l'âge de 89 ans (famille)

L'acteur britannique Roger Moore est décédé ce mardi 23 mai 2017, annonce un communiqué de ses enfants. "Nous devons partager l'horrible nouvelle que notre père, Sir Roger Moore, est décédé aujourd'hui. Nous sommes tous dévastés", écrivent-ils.

Roger Moore est mort en Suisse après s'est battu contre un cancer. "L'amour qui l'a accompagné durant ses derniers instants est si immense qu'il n'y a aucun mot pour le décrire" , peut-on lire dans une lettre rédigée par ses enfants.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 mai 2017