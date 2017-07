Circulation Attention sur les routes le week-end du 14 juillet (Carte)

0

Ce long week-end du 14 juillet connaîtra des flux de circulation dans le sens des départs largement répartis sur 3 jours, du jeudi 13 au samedi 15 juillet.



Le samedi sera le jour où le trafic sera le plus dense du week-end et des encombrements importants sont attendus.

Les déplacements du jeudi 13 et du vendredi 14 juillet seront majoritairement associés à des départs en week-end prolongé à destination des régions côtières ou des zones proches des métropoles. Les départs en vacances seront, quant à eux, répartis sur les trois jours avec cependant un regain d’intensité le vendredi depuis les frontières du Nord vers la Méditerranée et le samedi sur l’ensemble des itinéraires.

Les vacanciers d’Europe du Nord seront de plus en plus nombreux à se déplacer en France à l’occasion des congés scolaires de leur propre pays (début des vacances estivales pour la région Sud des Pays-Bas).

Jeudi 13 juillet, de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles. Les départs en week-end prolongé, les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s’ajouter à la circulation habituelle, déjà très difficile la veille d’un jour de fête. La circulation sera très difficile au niveau national.

Vendredi 14 juillet, les difficultés de circulation seront nombreuses dans les métropoles et leur périphérie ainsi que sur les axes en direction des destinations de villégiature.

Samedi 15 juillet, les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays. Les

départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu de l’après-midi.

Dimanche 16 juillet, dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus plus particulièrement dans la

région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, A43, A41 et A40 vers la frontière italienne.

Dans le sens des retours, des difficultés de circulation sont attendus plus particulièrement dans la région Auvergne-

Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, A43, A41 et A40 et sur l’Arc méditerranéen notamment sur les autoroutes A8, A9

et A61.



Dans le sens des DÉPARTS,

Jeudi 13 juillet est classé ROUGE au niveau national.

Vendredi 14 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Samedi 15 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74), Occitanie (11, 30, 34, 66) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (06, 13, 83, 84).

Dimanche 16 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en région Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74).



Dans le sens des RETOURS,

Samedi 15 juillet est classé VERT au niveau national et ORANGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74).

Dimanche 16 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en régions Auvergne-Rhône-Alpes (01, 26, 38, 69, 73, 74), Occitanie (11, 30, 34, 66) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (06, 13, 83, 84)





Trouvez les prévisions de circulation, l'état du trafic en temps réel et les conseils de conduite sur : www.bison-fute.gouv.fr